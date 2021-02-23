Опубликовано:
1206
Instagram-подборка: как белорусские девушки поздравляют мужчин с Днем защитников Отечества
Сегодня все мужчины принимают поздравления: 23 февраля - очередной повод, чтобы напомнить самым сильным и мужественным о том, как их любят, ценят и уважают. Теплые слова и подарки адресуют своим защитникам их жены, девушки, матери, сестры и коллеги. За этим мы подсмотрели в Instagram: оказалось, мужчин сегодня удивляли не только наборами носков и пеной для бритья. Намного важнее этого - внимание и забота.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter