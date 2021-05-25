Инновационные установки, геномные технологии и реагенты для ПЦР-тестов на ковид: ученые Академии наук рассказали о важнейших достижениях в области химии

Отделение химии и наук о Земле – это мощная научно-производственная корпорация, которая занимается не только фундаментальными исследованиями мирового уровня, но и коммерческой работой, выпуская готовую продукцию. Академик-секретарь отделения Сергей Усанов выразил уверенность, что сегодня химия – это лидирующая отрасль знания:Важные открытия были сделаны в Институте биоорганической химии. Там разработали технологию получения рекомбинантных белков человека, установили их пространственную структуру. Эти результаты можно использовать при разработке препаратов для лечения рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Директор Института физико-органической химии НАН Александр Бильдюкевич – о том, почему его институт делает ставку на малотоннажную химию, то есть на производство наукоемких продуктов в небольших объемах:Заведующий отделом физикохимии тонкопленочных материалов Института химии новых материалов НАН Владимир Агабеков добавил, что многие исследования и разработки ведутся по заказу предприятий нефтехимического комплекса страны:Директор Института биоорганической химии НАН Светлана Бабицкая: