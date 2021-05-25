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Инновационные установки, геномные технологии и реагенты для ПЦР-тестов на ковид: ученые Академии наук рассказали о важнейших достижениях в области химии

Взаимодействие науки и промышленных предприятий в последние годы значительно укрепилось во многом благодаря тому, что современная наука нацелена не только на фундаментальные, но и на прикладные исследования, то есть на получение законченного результата разработки и ее внедрение. Накануне Дня химика ученые Академии наук рассказали о своих главных достижениях в этом направлении.


Отделение химии и наук о Земле – это мощная научно-производственная корпорация, которая занимается не только фундаментальными исследованиями мирового уровня, но и коммерческой работой, выпуская готовую продукцию. Академик-секретарь отделения Сергей Усанов выразил уверенность, что сегодня химия – это лидирующая отрасль знания:

– Химия переходит на молекулярный уровень. Она занимается важнейшими вопросами, в том числе секвенирования генома человека и создания современных лекарственных препаратов. У нас работают 6 различных организаций, две структуры – коммерческие. Одна из них занимается выпуском диагностической продукции, другая работает в области создания твердых лекарственных форм.

Важные открытия были сделаны в Институте биоорганической химии. Там разработали технологию получения рекомбинантных белков человека, установили их пространственную структуру. Эти результаты можно использовать при разработке препаратов для лечения рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Директор Института физико-органической химии НАН Александр Бильдюкевич – о том, почему его институт делает ставку на малотоннажную химию, то есть на производство наукоемких продуктов в небольших объемах:

– Преимущество в том, что малотоннажные продукты, как правило, обладают высокой рыночной стоимостью и имеют высокую долю интеллектуального труда. То есть что-то вроде химического Парка высоких технологий. Это гибкие производства, которые могут оперативно реагировать на изменение рынка.

Заведующий отделом физикохимии тонкопленочных материалов Института химии новых материалов НАН Владимир Агабеков добавил, что многие исследования и разработки ведутся по заказу предприятий нефтехимического комплекса страны: 

– Несколько лет назад успешно завершились совместные исследования ученых и производственников по улучшению свойств волокна арселон. По нашей разработке в ОАО «СветлогорскХимволокно» построена опытно-промышленная установка. Уже произведена 61 тонна этого бромированного волокна.

Директор Института биоорганической химии НАН Светлана Бабицкая:

– В нашем институте функционируют 14 лабораторий и НПЦ «ХимФармСинтез», занимающийся выпуском субстанций и готовых лекарственных форм противоопухолевых препаратов, которые требуются в небольшом количестве и являются очень дорогостоящими. Еще лет десять назад все эти средства были импортного производства. Сегодня мы полностью закрываем потребность страны в тех препаратах, которые выпускаем. Это позволило сэкономить значительные средства. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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