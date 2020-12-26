Осиповичская районная организация ветеранов войны в Афганистане и районный отдел РОО «Белорусское казачестоj» не в первый раз участвуют в совместных патриотических акциях. На этот раз именно эти организации пригласили в свой город участников автопробега «За единую Беларусь!» Гостей и горожан, которые пришли на акцию в городской парк отдыха, ждали историческая реконструкция боя, показательные выступления казачьего конного клуба, солдатская каша и концерт.
Юрий Корбан – председатель Осиповичской районной организации «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане»
- Мы – афганцы – последние белорусы, которым пришлось воевать. Девять воинов-интернационалистов – наших земляков погибли на той войне. И мы хотим, чтобы сегодня наши люди жили мирно, были уверены, что брат на брата не поднимет руку. Поэтому мы присоединяемся к акции «За единую Беларусь!», наши активисты постоянно участвуют в автопробегах. У нас в районной организации около 270 ветеранов войны в Афганистане: мы ходим в школы, военкоматы с патриотическими беседами. У меня отец был фронтовиком, мне было на чьем примере учиться. Сегодня пришло время, чтобы мы стали для наших детей образцом любви к своей Родине.
Александр Швед - атаман Осиповичского казачьего отдела Республиканского общественного объединения «Белорусское казачество»
- Сегодня выступит наш народный коллектив «Вольница», казачий конно-спортивный клуб «Ермак». Будем петь работать с шашками, скакать на лошадях - всё, что положено делать казаку. В автопробегах «За единую Беларусь!» участвуем всегда, потому что считаем, что свою позицию надо заявлять громко, а не молча наблюдать за тем, как нашим детям навязываются деструктивные идеи. И для нас служба Отечеству – не пустой звук. В этом мы солидарны с участниками республиканского автопробега.
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Инициаторами проведения патриотической акции в Осиповичах стали сразу несколько районных организаций
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Фото: САЗОНОВ Андрей