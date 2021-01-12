Инициативы ФПБ по поддержке работников и отдельных отраслей в условиях пандемии закреплены в законодательстве

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Ряд из них сегодня реализован в рамках изменений Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики».В частности, для нанимателя определено право предоставлять работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме самоизоляции в месте, которое определяется нанимателем. Продолжительность отпуска определяется по соглашению сторон трудового договора. За период отпуска работнику сохраняется заработная плата в размере не ниже установленной тарифной ставки (тарифного оклада), оклада, если иное не установлено коллективным договором, соглашением.- отметили в пресс-службе Федерации профсоюзов. –Реализовано предложение национального профцентра о предоставлении работнику свободных от работы дней в связи с болезнью без оформления листка нетрудоспособности на срок до трех календарных дней суммарно.При этом сохранение среднего заработка за период освобождения от работы может быть предусмотрено коллективным договором или иным локальным правовым актом организации, за исключением бюджетных организаций и организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.Как подчеркнули в ФПБ, опыт зарубежных стран свидетельствует, что подобные меры способствуют снижению уровня заболеваемости в трудовых коллективах за счет усиления контроля со стороны нанимателя за условиями труда и здоровьем работников.По предложению профсоюзов также закреплено, что в рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, включается время предусмотренных законодательством отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых по инициативе нанимателя, без ограничения их продолжительности (пунктом 3 части 1 статьи 164 Трудового кодекса Республики Беларусь время отпусков без сохранения заработной платы включается в рабочий год, если эти отпуска не превышают 14 календарных дней).Отдельный блок предложений профсоюзов касался поддержки предприятий и отраслей, которые наиболее пострадали в условиях пандемии и испытывают необходимость в государственной поддержке. В частности, речь идет о сфере туризма, санаторно-курортного лечения, гостиничного бизнеса, оказания услуг по общественному питанию.В соответствии с изменениями, внесенными в Указ, на сегодняшний день для субъектов хозяйствования продлена возможность предоставления налоговых льгот по платежам в местные бюджеты и арендной плате за земельные участки.На первое полугодие 2021 года перенесен срок предоставления рассрочек погашения арендных платежей по отсрочкам, предоставленным во II и III кварталах 2020 года, а также предоставляются новые отсрочки в первом полугодии 2021 года с рассрочкой погашения обязательств до конца 2021 года.