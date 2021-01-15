Правительством поддержано предложение ФПБ о приостановке действия Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 года № 744 "Об оплате труда работников".
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Уже подготовлен соответствующий проект документа. Согласно данному постановлению в государственных организациях и организациях, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50 процентов, повышение зарплаты допускается только при условии соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1,0.
– Идея, заложенная в документе, теоретически правильная: рост зарплат должен подкрепляться производительностью труда. Но проблема в том, что этот документ не учитывает ряд особенностей работы предприятий. Например, сезонность, специфику производства и так далее. Показатели, используемые для определения производительности труда, не всегда объективные. В результате на ряде предприятий искусственно сдерживается рост зарплат, – отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич. – Особенно эти противоречия обострились в период непростой эпидемиологической ситуации. Многие организации столкнулись с объективными факторами, не позволяющими выполнить заложенные в постановлении параметры, при этом они имеют объективные возможности для повышения заработной платы. В связи с этим мы обратились в Правительство с предложением приостановить в период непростой эпидемиологической ситуации действие документа.
В соответствии с подготовленным и согласованным заинтересованными органами проектом изменения постановления предлагается приостановить его действие до 31 марта 2021 года. Это даст возможность нанимателям самостоятельно принимать решение о повышении уровня оплаты труда всех или отдельных работников с целью обеспечения их мотивации к результативному труду.
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Инициатива Федерации профсоюзов позволит повысить заработную плату ряду работников
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