Инициатива Федерации профсоюзов позволит повысить заработную плату ряду работников

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Уже подготовлен соответствующий проект документа. Согласно данному постановлению в государственных организациях и организациях, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50 процентов, повышение зарплаты допускается только при условии соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1,0.– отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.В соответствии с подготовленным и согласованным заинтересованными органами проектом изменения постановления предлагается приостановить его действие до 31 марта 2021 года. Это даст возможность нанимателям самостоятельно принимать решение о повышении уровня оплаты труда всех или отдельных работников с целью обеспечения их мотивации к результативному труду.