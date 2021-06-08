Прокуратура Могилевской области изучила опубликованные в Telegram-канале "Климовичи ЧАТ" информационные сообщения. В результате проверки было установлено, что в них содержались призывы к активизации и радикализации протестного движения, организации несанкционированных массовых мероприятий и участию в них, забастовкам, повреждению имущества органов государственной власти и граждан Беларуси. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
Беспрепятственно ознакомиться с данным информационным ресурсом мог любой гражданин, имеющий доступ в интернет и мессенджер Telegram. Администрация канала не принимала мер по предотвращению размещения материалов экстремистской направленности.
На основании Закона "О противодействии экстремизму" прокуратура Могилевской области подготовила и направила в суд Ленинского района Могилева заявление о признании информационной продукции Telegram-канала с логотипом "Климовичи ЧАТ" экстремистскими материалами.
Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения – его копия направлена в Министерство информации для включения Telegram-канала в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению подобных материалов на территории Беларуси.
Фото: pixabay.com
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Информационная продукция Telegram-канала "Климовичи ЧАТ" признана экстремистской
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