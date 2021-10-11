Инфляция в Беларуси в сентябре составила 1,3%

Отмечается, что базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре по сравнению с августом составил 101,3%, с декабрем 2020 года - 107,7%.Продовольственные товары в сентябре подорожали на 2,1% по сравнению с августом и на 7,8% по сравнению с декабрем 2020-го.Цены на непродовольственные товары выросли на 1% по сравнению с августом и на 8,5% по сравнению с декабрем 2020-го.Услуги в сравнении с августом подорожали на 0,5%, по сравнению с декабрем 2020-го - на 5,9%.