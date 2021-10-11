SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Инфляция в Беларуси в сентябре составила 1,3%

Инфляция в Беларуси в сентябре составила 1,3%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре по сравнению с августом составил 101,3%, с декабрем 2020 года - 107,5%. Такой информацией поделились в Национальном статистическом комитете.


Отмечается, что базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре по сравнению с августом составил 101,3%, с декабрем 2020 года - 107,7%.

Продовольственные товары в сентябре подорожали на 2,1% по сравнению с августом и на 7,8% по сравнению с декабрем 2020-го.

Цены на непродовольственные товары выросли на 1% по сравнению с августом и на 8,5% по сравнению с декабрем 2020-го.

Услуги в сравнении с августом подорожали на 0,5%, по сравнению с декабрем 2020-го - на 5,9%.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы