Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,7%

В комитете отметили, что "базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,4%, а с декабрем прошлого года – 106,3%".Что касается отдельных категорий товаров, комитет предоставил следующую статистику. Продовольствие в ноябре подорожало на 1% по сравнению с октябрем и на 4,5% – по сравнению с декабрем 2019-го. Непродовольственные товары по сравнению с октябрем выросли не так сильно (на 0,4%), а вот разница по сравнению с декабрем 2019-го уже более существенная – 7,7%. Услуги же в ноябре в сравнении с октябрем подорожали на 0,5%, а по сравнению с декабрем 2019-го – на 6,6%.