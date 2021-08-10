Инфляция в Беларуси в июле составила 0,1%

При этом базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле текущего года по сравнению с июнем 2021-го составил 100,4%, с декабрем 2020-го – 105,6%.Индекс потребительских цен на продовольственные товары в июле по сравнению с июнем составил 99,8%. На непродовольственные – 100,4%, на услуги – 100,2%.