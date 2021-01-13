Инфляция в Беларуси в 2020 году составила 7,4%

При этом отмечается, что базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года вырос на 0,7%, с декабрем 2019-го – на 7,1%.Что касается отдельных категорий товаров, индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2020-го по сравнению с ноябрем того же года вырос на 1,6%, с декабрем 2019-го – на 6,2%. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары при этом в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем 2020-го увеличился на 0,4%, с декабрем 2019-го – на 8,1%. Индекс цен на услуги за это время менялся следующим образом: в декабре 2020-го по сравнению с ноябрем того же года он вырос на 1,7%, с декабрем 2019-го – на 8,4%.