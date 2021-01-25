Считается, что сразу после выздоровления делать прививку от коронавируса не стоит, сообщает РИА Новости.
По мнению профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева, сразу после выздоровления прививаться не нужно. Лучше сделать прививку спустя шесть-девять месяцев.
– Мы уже сейчас знаем, консенсус достигнут. Сразу после того как вы поправились, вакцинироваться ни к чему. Лучше подождать и сделать это спустя 6–9 месяцев, – пояснил Николай Малышев.
Фото: pixabay.com
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Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19
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