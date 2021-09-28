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Индийский штат Гоа откроют для туристов после вакцинации всех жителей региона

Иностранные и местные путешественники смогут посещать индийский западный штат Гоа после того, как все его жители получат вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.


– Когда мы объявим, что вакцинированный штат на 100% безопасен, сюда будут приезжать местные и иностранные туристы. Мы завершим вакцинацию к 31 октября, – приводит слова главного министра Гоа Прамода Саванта телеканал NDTV.

Он также уточнил, что правительство Гоа запросило разрешение на возобновление чартерных рейсов в штат, которое будет получено через несколько дней.

Согласно данным министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии, за минувшие сутки в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 18 795 пациентов. Новый показатель стал минимальным за 201 день. За все время диагноз COVID-19 поставили почти 34 млн раз. Вылечились по меньшей мере 32,9 млн человек. Общее число летальных исходов составило 447 373.

Фото: pixabay.com
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