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Индийские силовики ликвидировали террориста на севере страны

Силы безопасности Индии 28 октября ликвидировали вооруженного боевика пропакистанских группировок в северной союзной территории Джамму и Кашмир, пишет ТАСС.


По данным агентства PTI, экстремист был убит в перестрелке с силами безопасности во время проведения антитеррористической операции в районе Барамулла. Убитый был причастен к совершенным в октябре нынешнего года нападениям на мирных жителей в Джамму и Кашмире, в результате которых погибли по меньшей мере 10 человек.

Отмечается, что ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка TRF, которая является одной из наиболее активно действующих в индийской зоне Кашмира 12 пропакистанских террористических организаций.

Кашмир является предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В настоящее время в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

Фото: pixabay.com
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