Индия отменила ограничения на въезд для иностранных туристов

Отмечается, что с сегодняшнего дня страну могут посетить только туристы, прибывающие чартерными рейсами, а с 15 ноября – отдыхающие, въезжающие рейсами, «отличными от чартеров».Известно, что по новым правилам туристы получат однократные обыкновенные и электронные туристические визы, которые будут действовать в течение 30 дней. Въезд в Индию допускается двумя путями – воздушным и морским.Руководитель отдела туризма Федерации торгово-промышленных палат Индии Маниш Ахудж выразил надежду на скорейшее восстановление регулярного авиасообщения.