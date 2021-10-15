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Индия отменила ограничения на въезд для иностранных туристов

С 15 октября Индия открыла границы для иностранных путешественников. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что с сегодняшнего дня страну могут посетить только туристы, прибывающие чартерными рейсами, а с 15 ноября – отдыхающие, въезжающие рейсами, «отличными от чартеров».

Известно, что по новым правилам туристы получат однократные обыкновенные и электронные туристические визы, которые будут действовать в течение 30 дней. Въезд в Индию допускается двумя путями – воздушным и морским.

Руководитель отдела туризма Федерации торгово-промышленных палат Индии Маниш Ахудж выразил надежду на скорейшее восстановление регулярного авиасообщения. 
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