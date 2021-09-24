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  2. Иммунолог заявил, что прививка против гриппа защищает от тяжелого течения коронавируса

Иммунолог заявил, что прививка против гриппа защищает от тяжелого течения коронавируса

Привившиеся от гриппа пациенты реже тяжело болеют коронавирусной инфекцией, чем те, кто вакцину не получил. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.


– Люди, которые привились от гриппа в сезон распространения коронавирусной инфекции, болели COVID-19 и были госпитализированы на 20 процентов реже. Оказалось, что вакцинация от гриппа косвенно защищает пациентов и от более тяжелого течения СOVID-19, – сообщил иммунолог.

По его словам, прививка от гриппа также защищает от заболеваний сердца.

– Что поразительно, вакцинация от гриппа помогает лучше, чем отказ от курения и прием сердечно-сосудистых препаратов. Привожу цифры: прививка от гриппа на 45 процентов снижает риск смерти от инфарктов, а отказ от курения  –на 43 процента, – обратил внимание Андрей Продеус.

Кроме того, прививка от гриппа препятствует развитию болезни Альцгеймера.

– Вакцинация от гриппа снижает общую воспалительную реакцию в организме. А хорошо известно, что воспалительная реакция играет значительную роль в возникновении болезни Альцгеймера, – дополнил слова коллеги врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.

– Притом у человека, привившегося один раз, на 17 процентов снижается риск развития болезни Альцгеймера. А если вакцинироваться каждый год, то риск снижается еще на 13 процентов. То есть на 30 процентов уменьшается вероятность болезни Альцгеймера, – резюмировал Андрей Продеус.
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Фото: РЕЙТЕР
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