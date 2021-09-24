Иммунолог заявил, что прививка против гриппа защищает от тяжелого течения коронавируса

сообщил иммунолог.По его словам, прививка от гриппа также защищает от заболеваний сердца.обратил внимание Андрей Продеус.Кроме того, прививка от гриппа препятствует развитию болезни Альцгеймера., – дополнил слова коллегирезюмировал Андрей Продеус.