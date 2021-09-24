Иммунолог заявил, что прививка против гриппа защищает от тяжелого течения коронавируса

Привившиеся от гриппа пациенты реже тяжело болеют коронавирусной инфекцией, чем те, кто вакцину не получил. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Люди, которые привились от гриппа в сезон распространения коронавирусной инфекции, болели COVID-19 и были госпитализированы на 20 процентов реже. Оказалось, что вакцинация от гриппа косвенно защищает пациентов и от более тяжелого течения СOVID-19, – сообщил иммунолог.
По его словам, прививка от гриппа также защищает от заболеваний сердца.
– Что поразительно, вакцинация от гриппа помогает лучше, чем отказ от курения и прием сердечно-сосудистых препаратов. Привожу цифры: прививка от гриппа на 45 процентов снижает риск смерти от инфарктов, а отказ от курения –на 43 процента, – обратил внимание Андрей Продеус.
Кроме того, прививка от гриппа препятствует развитию болезни Альцгеймера.
– Вакцинация от гриппа снижает общую воспалительную реакцию в организме. А хорошо известно, что воспалительная реакция играет значительную роль в возникновении болезни Альцгеймера, – дополнил слова коллеги врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– Притом у человека, привившегося один раз, на 17 процентов снижается риск развития болезни Альцгеймера. А если вакцинироваться каждый год, то риск снижается еще на 13 процентов. То есть на 30 процентов уменьшается вероятность болезни Альцгеймера, – резюмировал Андрей Продеус.