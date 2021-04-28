После вакцинации от коронавируса у пациентов с аутоиммунными заболеваниями в некоторых случаях могут не выработаться антитела. Причиной такой реакции организма является прием гормональных препаратов. Об этом в программе “Жить здорово” рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
По словам специалиста, прививка от COVID-19 обязательна для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, поскольку эти люди находятся в группе риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции. Однако остается вопрос, на сколько крепким будет иммунитет после вакцинации.
– Медицинское сообщество озаботилось данной проблемой и занялось написанием протоколов для различных людей, получающих иммуносупрессивную терапию. В этом случае пациентам с аутоимунными заболеваниями на фоне базовой гормональной терапии и в отсутствии острой фазы болезни прививка специалистами рекомендуется, – объяснил Андрей Продеус.
Иммунолог отметил, что у данной группы людей в некоторых ситуациях могут не выработаться антитела.
– В связи с этим в протокол включена возможность третьей вакцинации. Эта мера предоставит иммунной системе еще один шанс, чтобы выработать антитела. К сожалению, вероятность, что иммунный ответ у пациентов с аутоиммунными заболеваниями будет таким же, как у здоровых, значительно ниже. Но отмечу, что защита все же будет, – резюмировал Андрей Продеус.
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Иммунолог выделил группу людей, у которой могут не выработаться антитела после вакцинации от COVID-19
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