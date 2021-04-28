Иммунолог выделил группу людей, у которой могут не выработаться антитела после вакцинации от COVID-19

По словам специалиста, прививка от COVID-19 обязательна для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, поскольку эти люди находятся в группе риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции. Однако остается вопрос, на сколько крепким будет иммунитет после вакцинации.объяснил Андрей Продеус.Иммунолог отметил, что у данной группы людей в некоторых ситуациях могут не выработаться антитела.резюмировал Андрей Продеус.