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  2. Иммунолог рассказал подробности о клинических испытаниях вакцины "Спутник V" на детях

Иммунолог рассказал подробности о клинических испытаниях вакцины "Спутник V" на детях

В эфире программы "Жить здорово" врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус напомнил, что в России в настоящий момент ведутся клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях, и рассказал некоторые подробности об испытании.


– С июля нынешнего года идут клинические исследования по возможности, безопасности и эффективности применения вакцины "Спутник V" у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящий момент эти испытания только начинаются в развернутой третьей фазе. На предварительном этапе было показано, что детская доза вакцины безопасна. Теперь будет оценена эффективность прививки, – поделился подробностями иммунолог.

В связи с этим Андрей Продеус отметил, что говорить об эффективности прививок от коронавирусной инфекции для детей рано. Хотя в некоторых странах вакцинация подростков от 12 до 17 лет разрешена. Процедура проводится с применением препарата Рfizer.

– Но в основном такая прививка рекомендуется детям из группы риска, у которых есть какие-то заболевания, – обратил внимание иммунолог.

Среди таковых врач назвал иммунодефицит, рак, заболевания сердечно-сосудистой системы, легких и почек.
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Фото: Павел БОГУШ
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