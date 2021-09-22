Иммунолог рассказал подробности о клинических испытаниях вакцины "Спутник V" на детях

поделился подробностями иммунолог.В связи с этим Андрей Продеус отметил, что говорить об эффективности прививок от коронавирусной инфекции для детей рано. Хотя в некоторых странах вакцинация подростков от 12 до 17 лет разрешена. Процедура проводится с применением препарата Рfizer.обратил внимание иммунолог.Среди таковых врач назвал иммунодефицит, рак, заболевания сердечно-сосудистой системы, легких и почек.