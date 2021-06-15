Побочные эффекты после вакцинации "Спутником V" от коронавирусной инфекции напоминают гриппоподобное состояние. Об этом в эфире программы "Жить здорово" заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
По словам иммунолога, все нежелательные эффекты от вакцины "Спутник V" изложены в научных журналах. В них указано, что в 99,9 процента случаев побочными симптомами являются гриппоподобное состояние, болезненность в месте инъекции, недомогание и небольшой болевой синдром.
– Это все, пока что тяжелых или смертельных случаев зафиксировано не было, – уточнил Андрей Продеус.
– При этом вакцинироваться нужно, чтобы не испортить себе лето и защитить некоторых ослабленных членов семьи. Ведь прививку нельзя делать беременным, больным раком людям, которые находятся на химиотерапии или на лучевой терапии, а также детям, хотя они и мало болеют, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
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Иммунолог рассказал о побочных эффектах вакцины "Спутник V"
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