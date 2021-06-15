Иммунолог рассказал о побочных эффектах вакцины "Спутник V"

По словам иммунолога, все нежелательные эффекты от вакцины "Спутник V" изложены в научных журналах. В них указано, что в 99,9 процента случаев побочными симптомами являются гриппоподобное состояние, болезненность в месте инъекции, недомогание и небольшой болевой синдром.уточнил Андрей Продеус.дополнила слова коллеги