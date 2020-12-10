База данных Internet Movie Database (IMDb) составила рейтинг самых востребованных сериалов 2020 года, сообщает ТАСС.
Фото: 1news.az
В тройке лучших – "Пацаны", "Бумажный дом" и "Тьма".
На первой строчке расположился "Пацаны" (производство Amazon Prime Video), основанный на серии комиксов Гарта Энниса. На следующей позиции – сериал об испанских преступниках "Бумажный дом" (Netflix). Замыкает тройку лидеров научно-фантастический сериал "Тьма" (Netflix).
На четвертом месте – "Озарк" (Netflix), на пятом – "Мандалорец" (Disney+). Шестая позиция досталась сериалу "Ход королевы" (Netflix), седьмая – "Академия Амбрелла" (Netflix), на восьмом месте "Мир Дикого Запада" (HBO), на девятом – "Ведьмак" (Netflix). Замыкает десятку "Корона" от Netflix.
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IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года
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