IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

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В тройке лучших – "Пацаны", "Бумажный дом" и "Тьма".На первой строчке расположился "Пацаны" (производство Amazon Prime Video), основанный на серии комиксов Гарта Энниса. На следующей позиции – сериал об испанских преступниках "Бумажный дом" (Netflix). Замыкает тройку лидеров научно-фантастический сериал "Тьма" (Netflix).На четвертом месте – "Озарк" (Netflix), на пятом – "Мандалорец" (Disney+). Шестая позиция досталась сериалу "Ход королевы" (Netflix), седьмая – "Академия Амбрелла" (Netflix), на восьмом месте "Мир Дикого Запада" (HBO), на девятом – "Ведьмак" (Netflix). Замыкает десятку "Корона" от Netflix.