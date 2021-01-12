Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск лишился первого места в рейтинге богатейших людей планеты журнала Forbes. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Forbes Real-Time, состояние предпринимателя за день уменьшилось на 13,5 миллиарда и составило 176,2 миллиарда долларов. Теперь первое место закреплено за основателем Amazon Джеффом Безосом, капитал которого оценен в 182,1 миллиарда долларов.
Днем ранее основные американские фондовые индексы снизились, при этом акции Tesla подешевели сразу на 7,8 процента, до 811,19 доллара. А это основа благосостояния Маска.
На третьей позиции рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние оценивается в 154,6 миллиарда долларов, четвертое место закреплено за основателем Microsoft Билл Гейтсом (121,4 миллиарда), а пятая строчка досталась основателю Facebook Марку Цукербергу с состоянием в 94 миллиарда долларов.
Отмечается, что Илон Маск занял первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI). Там его капитал оценили в 194 миллиарда долларов (снижение за день на 15,6 миллиарда).
Фото: People Talk
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Илон Маск потерял первое место в рейтинге Forbes
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