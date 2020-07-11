Илон Маск пообщался с семьей ракетостроителя Королева

Американский бизнесмен пригласил семью советского изобретателя на запуск SpaceX, пишет Супер.

Американский бизнесмен Илон Маск созвонился с внуком советского изобретателя Сергея Королева и пригласил семью легендарного ракетостроителя посетить один из следующих запусков SpaceX.

Родственники Королева в ответ пригласили самого Маска в столицу России.

- Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени, — рассказал внук Королева.