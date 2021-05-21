Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России

Маск подчеркнул, что это будет "потрясающе". Бизнесмен также поделился, что подумывает над тем, чтобы запустить производство Tesla в России.– сказал Маск.Ранее сообщалось, что компания планирует открыть фабрику в индийском штате Карнатака. Ожидается, что Tesla будет выпускать там свою младшую модель – седан Model 3.Кроме того, Маск рассказал, что через 3 года возможно производство беспилотного автомобиля стоимостью 25 тысяч долларов. Машина будет дешевле, чем бюджетная Model 3, цена которой составляет 37 990 долларов.Американскую компанию Tesla Motors основали в 2003 году. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Кроме электромобилей, она по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.