Игорь Шуневич покидает пост гендиректора минского "Динамо"

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Причина данного решения – истечение срока действия трудового договора клуба с руководителем.Председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков позитивно оценил результаты работы уходящего гендиректора. От лица всех динамовцев он поблагодарил Игоря Анатольевича за его энтузиазм в управлении минским "Динамо" в достаточно непростое время., – подчеркнул Дмитрий Басков.Напомним, на пост генерального директора минского «Динамо» Игорь Шуневич был назначен в сентябре 2020 года. Ранее он в течение шести лет занимал позицию председателя Наблюдательного совета клуба (2014–2020).