Игорь Шуневич покидает пост генерального директора минского "Динамо". Об этом сообщили на официальном сайте белорусского клуба.
Фото: hcdinamo.by
Причина данного решения – истечение срока действия трудового договора клуба с руководителем.
Председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков позитивно оценил результаты работы уходящего гендиректора. От лица всех динамовцев он поблагодарил Игоря Анатольевича за его энтузиазм в управлении минским "Динамо" в достаточно непростое время.
– Он с головой окунулся в работу и с честью справился с возникавшими на пути команды вызовами, – подчеркнул Дмитрий Басков. – К роли директора минского "Динамо" Игорь Анатольевич подошел со всей скрупулезностью и ответственностью и помог клубу провести один из самых успешных сезонов в истории клуба в КХЛ, доказав тем самым свою эффективность в качестве кризисного менеджера. Сейчас кризис миновал, и мы с уверенностью смотрим в будущее. Желаем Игорю Анатольевичу успехов в любой сфере, какую бы он для себя ни избрал.
Напомним, на пост генерального директора минского «Динамо» Игорь Шуневич был назначен в сентябре 2020 года. Ранее он в течение шести лет занимал позицию председателя Наблюдательного совета клуба (2014–2020).
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Игорь Шуневич покидает пост гендиректора минского "Динамо"
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