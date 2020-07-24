Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

Глава Администрации Президента ознакомился в целом с развитием региона, работой нескольких предприятий различных форм собственности, пообщался с их коллективами, передает БЕЛТА.

- Сегодня видно, что Волковысский район живет, трудится и динамично развивается. И в регионе, и на предприятиях выполняются все социальные стандарты. Да, возникают различные вопросы: людей, например, волнуют темы благоустройства, состояния местных дорог, строительства спортивных объектов. Важно, что руководство района видит проблемы, вникает в нужды людей, держит руку на пульсе, - отметил Игорь Сергеенко.

Часть вопросов будет снята в ближайшее время, часть - в следующем году. Например, запланировано комплексное благоустройство поселка городского типа Красносельский, открытие там бани. Информация об этом была озвучена руководством района во время встречи Игоря Сергеенко с коллективом ОАО "Красносельскстройматериалы". Сегодня это один из ведущих производителей цемента в стране. Около 30% продукции направляется на экспорт.

- В непростое время в этом году здесь не сократили производство, расширяют рынки сбыта, коллектив работает, зарплата, причем достойная, выплачивается вовремя, - отметил глава Администрации Президента.

Кстати, сейчас на предприятии развивают пока еще новое для себя направление - производственный туризм. Появится новый турмаршрут, рассказывающий о вековой истории завода. Обязательным пунктом станет и посещение "белорусских Мальдив" - такое название дали карьерам предприятия за красивейшие виды. Там появится обзорная площадка.

Игорь Сергеенко отметил, что динамично развивается и сельское хозяйство региона. В этом году более чем на 10% возросло производство молока, хорошие перспективы по заготовке кормов, получен и высокий урожай рапса. С работой отрасли Игорь Сергеенко ознакомился на примере ОАО "Хатьковцы", где принял участие в "Зажинках", традиционно предваряющих ответственный этап уборки зерновых. Он в поле пообщался с механизаторами, водителями, другими работниками хозяйства. Виды на урожай хорошие, поэтому, подчеркнул глава Администрации Президента, важно убрать зерновые вовремя и без потерь.

Также Игорь Сергеенко побывал в расположенном в Волковыске ИООО "Бел-ОБСТ" - одном из крупнейших в стране производителей фруктово-ягодных наполнителей. На предприятии работают около 120 человек, продукция поставляется как белорусским партнерам, так и на экспорт.

Фото: БЕЛТА

