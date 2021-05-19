Сергеенко: Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» не противоречит Конституции и в определенной степени дополняет ее

Об этом Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заявил сегодня, представляя в Палате представителей Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя». По словам Игоря Сергеенко, этот документ подписан Президентом в целях сохранения суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности государства, сохранения мира и спокойствия в стране:
– Декретом предусматривается, что в случае гибели Президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение. А Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. В число этих мер могут входить, в частности, ограничение на свободу передвижения, запрещение массовых мероприятий, установление комендантского часа, обеспечение безопасности лиц и объектов и другие мероприятия.
Игорь Сергеенко отметил, что предусмотренный декретом механизм определяет порядок реализации конституционных норм, будет задействован исключительно в особых случаях и наделяет Совет Безопасности как коллегиальный орган необходимыми полномочиями для организации эффективного управления страной, обеспечения защиты национальных интересов белорусского государства, сохранения гражданского мира и согласия в республике. В последующем нормы декрета будут реализованы в положениях о Совете Безопасности и законах о чрезвычайном положении и военном положении.
По словам Игоря Сергеенко, работа над декретом велась основательно, с привлечением специалистов, юристов. Поэтому суждения в отдельных средствах массовой информации о том, что декрет противоречит Конституции, безосновательны, подчеркнул Глава Администрации Президента:
– В определенной степени данный декрет дополняет Конституцию. Согласно ст. 89 Основного Закона сегодня в случае вакансии должности Президента или невозможности им исполнять обязанности его полномочия переходят к Премьер-министру. В Конституции предусмотрено только три таких случая. Первый – если Президент подал в отставку и она принята Палатой представителей. Второй – если он досрочно освобожден от должности по состоянию здоровья. И третий – если смещен с должности в связи с совершением государственной измены либо другого тяжкого преступления. В данном же декрете речь идет только о чрезвычайной ситуации в случае гибели Президента в связи с покушением на его жизнь, совершением теракта, внешней агрессии и других насильственных действий. Поэтому декрет не противоречит Конституции и дополняет ее.
Фото: БЕЛТА
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Сергеенко: Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» не противоречит Конституции и в определенной степени дополняет ее
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