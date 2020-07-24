Игорь Петришенко: В стране созданы беспрецедентные условия для развития агроэкотуризма

Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко оценил работу музейного комплекса «Дукорский маёнтак». Туристический объект находится в Пуховичском районе в агрогородке Дукора недалеко от Минска и является центром сохранения исконной шляхетской культуры.

В этом живописном месте страницы истории оживают на глазах. Комплекс расположился на территории в 25 га и работает уже 5 лет. Игорь Петришенко высоко оценил благоустройство объекта и заметил, что место действительно восстанавливали люди, одержимые своим делом. Усадьба отлично сочетает музейный комплекс, парк и зоосад. Есть и аллея мастеров, где можно купить сувениры и научиться основам традиционных искусств. Особым успехом у гостей пользуется Дуб желаний, который расположился в глубине туристического комплекса - его с трудом могут обхватить 4 человека. Усадьба является комфортным местом для семейного отдыха.

— И таких мест у нас немало в стране, - убежденно заметил заместитель Премьер-министра, - Они есть в каждой области. Созданы и соответствующие туры выходного дня. В информировании помогает интернет. Даже несмотря на то, что сейчас объективно уменьшился приток внешних туристов, за последние несколько дней заметно активизировался внутренний туризм.

Игорь Петришенко положительно оценил эту тенденцию, ведь в стране создано достаточно соответствующей инфраструктуры. И чем больше такие места будут посещать, тем больше будет обратной связи для наших компаний, которые занимаются туристической сферой. Это позволит создавать лучшие условия и новые интересные подходы для путешествий.

В процессе беседы с журналистами заместитель Премьер-министра затронул и оздоровительный туризм, который сейчас активно восстанавливается.

- Наши здравницы на 70 процентов заполнены — это порядка 20 тысяч отдыхающих. Мы приняли весь комплекс мер по необходимой профилактике инфекционных заболеваний. Люди с удовольствием едут и отдыхают. Также стоит отметить, что условия, которые уже создало государство для развития сферы агроэкотуризма являются беспрецедентными. Предоставлены и соответствующие налоговые льготы. Мы продолжим стимулировать инициативу в этом направлении.