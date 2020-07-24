Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Идеально созревшие хлеба нужно убрать с идеальным качеством

Идеально созревшие хлеба нужно убрать с идеальным качеством

На Могилевщине к уборке зерновых приступили почти все районы, только на круглянских и шкловских землях зерно пока нетронутым остается дозревать. В области убраны первые 7,2 тысячи гектаров – только один процент площадей. Но уже сегодня можно делать оптимистичные прогнозы: хлеб нынешнего года как минимум вдвое сильнее прошлогоднего.



Первый заместитель председателя Могилевского облсельхозпрода Виктор Кожемякин не спешит в конкретных цифрах оценивать будущий урожай, но вместе с тем оптимизма не скрывает:

– В этом году зерновые у нас созревали, можно сказать, в идеальных условиях. Поэтому урожайность на самых первых созревших полях уже радует – 31,4 центнера с гектара. В прошлом году к этому времени уже было убрано 48 тысяч гектаров с урожайностью 26 центнеров. Теперь важно собраться и организованно провести уборку.

Радует земледельцев и урожай рапса, который убран на 68 процентах площадей. Средняя урожайность по области – 17,9 центнера с гектара. И она практически каждый день растет – комбайны переходят на самые высокоурожайные поля.

Дрибинским земледельцам, как и всем остальным, предстоит напряженная страда. Заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Запрудский тоже по опыту знает, что урожай – тот, который в закромах, а не в поле.

– Погода дала возможность вырастить хороший хлеб даже на наших преимущественно песчаных землях. Радуют озимые, хорош пивоваренный ячмень, урожайность которого по району 27 центнеров. В ближайшие дни завершим уборку рапса, с гектара убираем в среднем по 16 центнеров. Зерновые пока убираем выборочно. Важно, чтобы погода давала возможность комбайнам выходить в поле. Делаем все возможное, чтобы снизить последствия переувлажнения, будем применять подсушку посевов.

Для Виталия и Дмитрия Маркиных набирает скорость 18-я жатва на полях ОАО «Дрибин-Агро», не принимая в расчет сезонов, когда братья еще школьниками помогали отцу – Владимиру Михайловичу Маркину, который трудился комбайнером в этом хозяйстве до 2012 года.

В нынешнем сезоне потомственные хлеборобы Маркины приступают к уборке с особым настроением – бункер комбайна с первого дня наполняется зерном в три раза быстрее, чем в прошлом году. А еще не приступали к уборке самых урожайных полей.

– Работать веселее, когда урожай хороший, – говорит старший Виталий. – Когда в первые дни жали пивоваренный ячмень, за полдня намолотили 60 тонн, тогда как в прошлом году с рассвета до заката только 30 тонн выходило. Понятно, заработаем больше прошлогоднего. Заработок с братом складываем в общую кассу. Потом одному надо машину, другому – квартиру. Все решаем сообща, по-братски. О другом помощнике я и не мечтаю.

Директор ОАО «Дрибин-Агро» Иван Никонович тоже с радостным оптимизмом говорит о видах на урожай. Рапса с каждого гектара уже сейчас намолачивают 25 центнеров. А выручка только за маслосемена сурепицы позволила закрыть большинство текущих долговых обязательств.

– Хлеб вырос отличный. Уже в первые дни убрано 100 тонн пивоваренного ячменя. Если в прошлом году валовый сбор зерна у нас был 2400 тонн, то в нынешнем сезоне планируем убрать больше 6 тысяч. Это порадует и комбайнеров, которые смогут больше заработать, и экономику хозяйства поддержит, и позволит выйти из долгов. Сегодня комбайнеров, особенно молодых, не надо заставлять работать – по первому зову они в строю, в поле, за штурвалом. Втрое больше урожай  – и они в три раза больше получат вознаграждение за свой труд.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Первые долгосрочные наблюдатели от СНГ на выборах Президента поедут в регионы на следующей неделе
Контейнерный поезд с 2000 куб. м. пиломатериалов отправился в Китай
"Беллегпром" готовится к новому учебному году - вот сколько моделей рюкзаков и формы выпустят
Мы поднялись в небо с парашютистом Олегом Фоминым для проекта «Сапраўдныя каштоўнасцi»
Лучшие фото недели: Жатва, сердце в небесах и миссия на Марс. Выбор "СБ"
Витебская область начинает жатву
В Беларуси повышают декретное пособие
Каски, краги, два «рукава». Что показывают спасатели гостям минского «Музея огня»
Прибытие молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» в Минск - стрим
Бабарико предъявлено новое обвинение
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нас не раз пытались задушить. Теперь – белой лентой
Директор IT-компании Максим Зябко: «Став резидентом Парка высоких технологий, мы ощутили реальную поддержку»
Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Бузовский: в Беларуси заложен надежный фундамент, чтобы уверенно двигаться вперед
Слух: Apple перенесет презентацию новых iPhone на конец октября
19,5 тысяч дефектов и нарушений выявили инспекции Госстройнадзора в этом году на строящихся объектах жилья
Тейлор Свифт выпустила новый альбом
Стрим с церемонии захоронения останков неизвестного солдата в Брестском районе
Идеально созревшие хлеба нужно убрать с идеальным качеством
Клинковый сыр мог бы стать гастрономическим брендом страны
На элеваторы уже поступает зерно. Хватит ли его для продовольствия и фуража?
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Интересно девки пляшут
Что нужно знать про дегенеративные поражения тазобедренного сустава
Макей прокомментировал отдельные события электоральной кампании в Беларуси
Объемы строительства жилья в Беларуси планируется увеличить
Макей: Беларусь заинтересована, чтобы ЕС оставался важным политическим и экономическим партнером
Лукашенко в Марьиной Горке угостил детей мороженым и шоколадом
Почему дети стали чаще выпадать из окон
Что делать, если вы заблудились в лесу? Квест-тест с рекомендациями
В Брестской области убрали свыше 17% из 337,6 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур
Соцсеть Twitter завершила квартал с убытком в 1,23 миллиарда долларов
Россия возобновляет международные полеты с 1 августа
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женская революция, или Бабий бунт
В Марьиной Горке открылся ФОК с бассейном
В Беларуси выздоровели и выписаны 59 755 пациентов c COVID-19
Лукашенко о новом бассейне в Марьиной Горке: здесь есть все для подготовки настоящих спортсменов
Всего за четверть века Брест сумел стать центром притяжения туристов
Арендные ставки идут на снижение. Насколько долгосрочна эта тенденция
Равков: современные войны начинаются с внутренних вооруженных конфликтов
Молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Молодечно
В Могилеве грибом отравился годовалый ребенок
В новом учебном году школа в Глуске примет учеников после масштабного капитального ремонта
Профессиональные социологи рассказали, что не так с интернет-опросами о ситуации в Беларуси
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Гонка за вакциной
Лукашенко – бойцам 5-й бригады: вы – особый отряд наших Вооруженных Сил
135 тысяч метров квадратных арендного жилья планируется построить в стране в этом году
Премьер Роман Головченко посещает БМЗ
Авторы
СКАНИРУЙТЕ