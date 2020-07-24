Идеально созревшие хлеба нужно убрать с идеальным качеством

На Могилевщине к уборке зерновых приступили почти все районы, только на круглянских и шкловских землях зерно пока нетронутым остается дозревать. В области убраны первые 7,2 тысячи гектаров – только один процент площадей. Но уже сегодня можно делать оптимистичные прогнозы: хлеб нынешнего года как минимум вдвое сильнее прошлогоднего.





Первый заместитель председателя Могилевского облсельхозпрода Виктор Кожемякин не спешит в конкретных цифрах оценивать будущий урожай, но вместе с тем оптимизма не скрывает:Радует земледельцев и урожай рапса, который убран на 68 процентах площадей. Средняя урожайность по области – 17,9 центнера с гектара. И она практически каждый день растет – комбайны переходят на самые высокоурожайные поля.Дрибинским земледельцам, как и всем остальным, предстоит напряженная страда. Заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Запрудский тоже по опыту знает, что урожай – тот, который в закромах, а не в поле.Для Виталия и Дмитрия Маркиных набирает скорость 18-я жатва на полях ОАО «Дрибин-Агро», не принимая в расчет сезонов, когда братья еще школьниками помогали отцу – Владимиру Михайловичу Маркину, который трудился комбайнером в этом хозяйстве до 2012 года.В нынешнем сезоне потомственные хлеборобы Маркины приступают к уборке с особым настроением – бункер комбайна с первого дня наполняется зерном в три раза быстрее, чем в прошлом году. А еще не приступали к уборке самых урожайных полей.Директор ОАО «Дрибин-Агро» Иван Никонович тоже с радостным оптимизмом говорит о видах на урожай. Рапса с каждого гектара уже сейчас намолачивают 25 центнеров. А выручка только за маслосемена сурепицы позволила закрыть большинство текущих долговых обязательств.