Идеально созревшие хлеба нужно убрать с идеальным качеством

На Могилевщине к уборке зерновых приступили почти все районы, только на круглянских и шкловских землях зерно пока нетронутым остается дозревать. В области убраны первые 7,2 тысячи гектаров – только один процент площадей. Но уже сегодня можно делать оптимистичные прогнозы: хлеб нынешнего года как минимум вдвое сильнее прошлогоднего.
Первый заместитель председателя Могилевского облсельхозпрода Виктор Кожемякин не спешит в конкретных цифрах оценивать будущий урожай, но вместе с тем оптимизма не скрывает:
– В этом году зерновые у нас созревали, можно сказать, в идеальных условиях. Поэтому урожайность на самых первых созревших полях уже радует – 31,4 центнера с гектара. В прошлом году к этому времени уже было убрано 48 тысяч гектаров с урожайностью 26 центнеров. Теперь важно собраться и организованно провести уборку.
Радует земледельцев и урожай рапса, который убран на 68 процентах площадей. Средняя урожайность по области – 17,9 центнера с гектара. И она практически каждый день растет – комбайны переходят на самые высокоурожайные поля.
Дрибинским земледельцам, как и всем остальным, предстоит напряженная страда. Заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Запрудский тоже по опыту знает, что урожай – тот, который в закромах, а не в поле.
– Погода дала возможность вырастить хороший хлеб даже на наших преимущественно песчаных землях. Радуют озимые, хорош пивоваренный ячмень, урожайность которого по району 27 центнеров. В ближайшие дни завершим уборку рапса, с гектара убираем в среднем по 16 центнеров. Зерновые пока убираем выборочно. Важно, чтобы погода давала возможность комбайнам выходить в поле. Делаем все возможное, чтобы снизить последствия переувлажнения, будем применять подсушку посевов.
Для Виталия и Дмитрия Маркиных набирает скорость 18-я жатва на полях ОАО «Дрибин-Агро», не принимая в расчет сезонов, когда братья еще школьниками помогали отцу – Владимиру Михайловичу Маркину, который трудился комбайнером в этом хозяйстве до 2012 года.
В нынешнем сезоне потомственные хлеборобы Маркины приступают к уборке с особым настроением – бункер комбайна с первого дня наполняется зерном в три раза быстрее, чем в прошлом году. А еще не приступали к уборке самых урожайных полей.
– Работать веселее, когда урожай хороший, – говорит старший Виталий. – Когда в первые дни жали пивоваренный ячмень, за полдня намолотили 60 тонн, тогда как в прошлом году с рассвета до заката только 30 тонн выходило. Понятно, заработаем больше прошлогоднего. Заработок с братом складываем в общую кассу. Потом одному надо машину, другому – квартиру. Все решаем сообща, по-братски. О другом помощнике я и не мечтаю.
Директор ОАО «Дрибин-Агро» Иван Никонович тоже с радостным оптимизмом говорит о видах на урожай. Рапса с каждого гектара уже сейчас намолачивают 25 центнеров. А выручка только за маслосемена сурепицы позволила закрыть большинство текущих долговых обязательств.
– Хлеб вырос отличный. Уже в первые дни убрано 100 тонн пивоваренного ячменя. Если в прошлом году валовый сбор зерна у нас был 2400 тонн, то в нынешнем сезоне планируем убрать больше 6 тысяч. Это порадует и комбайнеров, которые смогут больше заработать, и экономику хозяйства поддержит, и позволит выйти из долгов. Сегодня комбайнеров, особенно молодых, не надо заставлять работать – по первому зову они в строю, в поле, за штурвалом. Втрое больше урожай – и они в три раза больше получат вознаграждение за свой труд.