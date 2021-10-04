И закуска, и основное блюдо: рецепт лосося в азиатском соусе

Красная рыба – это деликатес, который станет украшением любого обеда или ужина. Сегодня поговорим о лососе. Точнее о том, как приготовить его в азиатском стиле.
Секрет кроется в маринаде. Чтобы придать рыбе необычный вкус Востока, нужно перед приготовлением дать ей пропитаться специями. В 100 мл соевого соуса выжмите сок половинки лимона, добавьте измельченный чеснок, имбирь и перец чили (примерно по столовой ложке). Тщательно перемешайте. В получившуюся смесь добавьте кусочки лосося и отставьте на полчаса. Времени хватит, чтобы маринад пропитал рыбу, но на этом его роль не заканчивается.
Остатки маринада превратим в соус. Вылейте смесь на сковороду, добавьте немного меда и кунжут. Когда соус прогреется, выкладывайте лосося. Готовить его нужно примерно по несколько минут с каждой стороны, но все зависит от размера кусков рыбы. Ориентируйтесь на золотисто-коричневый цвет.
Подавать рыбу можно несколькими способами: она может послужить как основным блюдом, так и закуской. В первом случае отдайте предпочтение стейку, который будет отлично сочетаться с рисом, брокколи и спаржей. Во втором – разрежьте рыбу на небольшие порционные квадраты и наденьте их на шпажки. Последний штрих – посыпьте рыбу мелко нарезанным зеленым луком.
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