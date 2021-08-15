И вся шляхетская рать. Чем удивил фестиваль исторических реконструкций «Несвиж»

В Несвиже состоялся оригинальный фестиваль исторических реконструкций. Основные праздничные локации развернулись на территории Английского парка и во дворе Несвижского замка.







Гости, а их собралось огромное количество, на протяжении дня участвовали в самых разных активностях. Восхищались работами мастеров древних ремесел, которые приехали сюда из разных регионов. Желающие с их помощью могли и сами на время стать кузнецами, гончарами, ткачами и прочими умельцами, угощались традиционными блюдами белорусской кухни, смотрели на сражения и рыцарские турниры, а ближе к вечеру собрались во дворе замка на бал. Творческие коллективы со всех уголков области примерили образы представителей известных родов белорусской знати. Их принимали хозяева замка - Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька и Франциска Урсула (Уршуля) Радзивилл. Полонез, остендез, бранль, падеграс и бирре – эти танцы стали частью зрелищного костюмированного шоу.





Первый фестиваль реконструкций еще до вечера посетило больше 5 тысяч гостей. Они, а также организаторы и участники, с радостью делились впечатлениями.

Начальник главного управления культуры Минского облисполкома Алла Шахотько считает, что фестиваль оправдал ожидание и вполне может стать ярким брендом области:

- Идея фестиваля принадлежит председателю райисполкома – Александру Зиновьевичу Ломскому. Инициатива замечательная. Стали анализировать, обсуждать, как ее реализовать, чтобы фестиваль получился оригинальным. Оценили ресурсы, отношение и желание жителей района, изучили опыт других творческих форумов похожей тематики, пересмотрели форматы различного рода реконструкций, которые уже существуют. И пришли к решению, что хотим показать жизнь предков с разных сторон, представить разные эпохи - не только средневековые сражения, но и быт, торговлю, ремесла. Ну и конечно главная фишка – это бал. Несвижский замок, как ни одно другое место подходит для такого фестиваля. Здесь особенная атмосфера для погружения современного человека в историю красивой эпохи с прекрасными балами, статными мужчинами, красивыми дамами. Мы решили показать, как это было. По отзывам гостей, оно того стоило.

Первый фестиваль реконструкций еще до вечера посетило больше 5 тысяч гостей. Они, а также организаторы и участники, с радостью делились впечатлениями.

- Несвиж на слуху не только в Беларуси, Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» – знаковый туристический объект страны. И фестиваль привлечет сюда еще больше гостей, - уверена Алла Шахотько. – Тем более, что формат, кроме знакомства с историей замка, предлагает широкий интерактив. Где еще в одном месте можно стать и рыцарем, и пекарем, и кем угодно – примерить разные исторические роли. И людям это интересно. А мы, конечно, постараемся удивлять.









Многие пришли на фестиваль целыми семьями, а некоторые преодолели долгий путь. Супруги Алена и Олег Максимовы приехали из столицы.

- Хотели на выходных отвлечься, показать детям замок, но не думали, что будет настолько классно, - делится глава семьи. - Малышам особенно понравились рыцарские бои, а нам - угощения на подворьях. Странно даже, что раньше здесь не были. Невероятная атмосфера!

Мастер кузнечного дела Дмитрий Андреев с коллегой Эдвардом тоже приехал из Минска. Их пригласили организаторы, как частых участников различных фестивалей, где они показывают мастер-класс.

- Мы показываем, как работала кузница много веков назад, традиционные кузнечные технологии. Это - наша фишка. – рассказывает Дмитрий. – Не просто красивая картинка, а людям интересно получить мастер-класс, как минимум, узнать что-то новое, расширить кругозор. Для этого мы изучаем опыт старых мастеров. Фестиваль - отличный повод применить технологии, которые в современном мире не востребованы. Ведь в своей мастерской мы пользуемся более прогрессивными инструментами.









Участницы народный хореографический ансамбля «Кордэс» перевоплотились в шляхтянок Слуцкого уезда:

- Такие фестивали надо устраивать почаще, - считают самодеятельные артистки из Слуцкого района. – Для нас подобные образы в новинку. Было интересно прикоснуться к средневековью, шляхетским традициям, танцам, балам, культуре того времени. И судя по количеству гостей, многим эта эпоха тоже интересна.

Актриса народного театра имени Уршули Радзивилл из Несвижа Ольга Климко тоже с энтузиазмом примерила роль представительницы древнего магнатского рода. И костюм из пьесы «Чорная панна Нясвіжа» пришелся как нельзя кстати:

- Нам досталась миссия приветствовать гостей, как хозяевам замка, - делится она. – Еще до начала балла многие гости подходили и расспрашивали, что же будет здесь происходить. Бал никого не разочаровал. Уверена, что фестиваль получит продолжение и будет собирать в нашем городе невероятное количество талантливых участников и гостей.

















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