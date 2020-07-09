Гвардии лейтенант Ольга Смирнова: у нашего народа достаточно мудрости, чтобы не вестись на различные провокации

Своим мнением с «СБ. Беларусь сегодня» поделилась психолог-преподаватель 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений гвардии лейтенант Ольга Смирнова:



– От себя лично скажу, что поддерживаю курс, по которому сейчас движется наше государство. Я вижу, как развивается Беларусь, как идет вперед. Уверена, действующий Президент четко видит наше будущее. Что же касается нагнетания обстановки в соцсетях и мессенджерах, то, как мне кажется, у нашего народа достаточно мудрости, чтобы не вестись на различные провокации, игнорировать противозаконные призывы. Думаю, люди могут отличить фейки от реальности. Если бы мы смотрели на ситуацию из-за пределов Беларуси, то ложь можно было бы принять за правду. Но мы здесь и видим, кто есть кто. Большинство понимает, что вся эта пропаганда развернулась накануне выборов, чтобы запутать людей.