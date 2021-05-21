Столичные милиционеры приглашают и детей, и взрослых провести время с пользой. Семейный праздник пройдет 22 мая с 12:00 до 16:00 на площадке Минского государственного дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41).
Такая информация опубликована в Telegram-канале "Милиция Минска".
В рамках мероприятия будут организованы игровые и обучающие зоны, тематические квесты и викторины, по итогам которых победители получат призы и подарки. Также будут организованы выступления регулировщика и демонстрация фигурного управления мотоциклом. Водители, имеющие категорию «В» и желающие открыть категорию «А1», смогут сдать практический экзамен прямо во время мероприятия. Работники МЧС организуют выставку аварийно-спасательной техники, где каждый сможет почувствовать себя пожарным.
Фото из архива БЕЛТА
Опубликовано:
552
ГУВД Мингорисполкома приглашает посетить семейно-развлекательный праздник «За безопасность – вместе!»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter