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Гурьянов: сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном развивается динамично и поступательно

Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном развивается динамично и поступательно. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики, пишет БЕЛТА.


Он поздравил азербайджанский народ с этим важным праздником. 

Александр Гурьянов обратил внимание на тот факт, что между Беларусью и Азербайджаном активно развивается всестороннее взаимодействие. В этом году состоялся визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку, что стало важной вехой в двусторонних отношениях. Первый замминистра иностранных дел высказался о важности дальнейшей взаимной поддержки государствами друг друга на международной арене.
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Фото: Александр КУШНЕР
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