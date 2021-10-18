Гурьянов: сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном развивается динамично и поступательно

Он поздравил азербайджанский народ с этим важным праздником.Александр Гурьянов обратил внимание на тот факт, что между Беларусью и Азербайджаном активно развивается всестороннее взаимодействие. В этом году состоялся визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку, что стало важной вехой в двусторонних отношениях. Первый замминистра иностранных дел высказался о важности дальнейшей взаимной поддержки государствами друг друга на международной арене.