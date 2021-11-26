Гуманитарный груз от ВОЗ прибыл в Беларусь

Как рассказал замминистра здравоохранения Борис Андросюк, полученная медпомощь предназначена для беженцев в ТЛЦ на белорусско-польской границе.Поставка состоит из медицинских модулей с расходными медицинскими материалами и лекарствами. Они применяются для лечения самых частых неинфекционных заболеваний. В их составе - антибактериальные, гастропротекторы, жаропонижающие, гипотензивные, противогрибковые, бронхорасширяющие, антисептические и другие. Модули содержат около 100 позиций расходных материалов и оборудования: перевязочный материал, медицинские инструменты, глюкометры, термометры, отоскопы, тонометры и многое другое.Такое количество медикаментов и материалов рассчитано на оказание помощи, в среднем, контингенту численностью в 10 тысяч человек в течение 3-х месяцев. Получатель гуманитарной помощи в Беларуси - Белорусское общество Красного Креста.Фото пресс-службы Министерства здравоохранения