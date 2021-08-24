Губернатором Нью-Йорка впервые стала женщина

До недавнего времени 62-летняя Хокул занимала должность вице-губернатора штата при администрации губернатора Эндрю Куомо, который 10 августа этого года вынужден был подать в отставку по обвинению в домогательствах.Отмечается, что Кэтлин вступила в должность в 23:59 по местному времени, сразу после того, как Куомо полностью сложил с себя полномочия. Процедура передачи полномочий прошла в закрытом формате под руководством главной судьи штата Джанет Дифьор.Присяга нового губернатора пройдет в здании городской ратуши во вторник, 24 августа, в 10 утра по местному времени.Кэтлин Хоул, будучи членом демократической партии, занимается политикой с 80-х годов, однако успеха в данной сфере ей удалось добиться лишь в 2011 году, когда она смогла избраться в палату представителей США. В 2015 году была назначена на должность вице-губернатора Нью-Йорка.