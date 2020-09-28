Промышленность и сельское хозяйство могут стать точками роста в сотрудничестве между Беларусью и Омской областью России. Об этом заявил губернатор этого российского региона Александр Бурков во время встречи с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
– Остановлюсь на отдельных точках роста будущей программы. Традиционное сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. Мы стимулируем продажи в Омской области сельхозтехники белорусского производства. За счет региональных средств субсидируем покупку нашими аграриями зерноуборочной техники до 20 процентов, а кормоуборочной – 30 процентов.
Что касается производственной кооперации, в Омской области организована сборка жаток "Полесье". Губернатор предложил обсудить вопрос локализации этого производства.
– В этих условиях мы гарантируем увеличение объемов производства и продаж на территории Омской области. Более того, для "Полесья" мы будем еще окном выхода в Казахстан, где тоже большой спрос на сельхозтехнику. И здесь мы могли бы помочь.
По мнению Александра Буркова, необходимо подготовить новую трехлетнюю программу сотрудничества между Беларусью и Омской областью.
– И составить план взаимодействия в различных отраслях. Документ можно было бы подписать в нынешнем году во время визита белорусской делегации в Омскую область.
Фото: БЕЛТА
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Губернатор Омской области: промышленность и сельское хозяйство могут стать точками роста в сотрудничестве с Беларусью
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