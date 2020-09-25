Губернатор Иркутской области рассказал, чем интересна Беларусь для сибиряков

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после встречи с Президентом Беларуси рассказал журналистам о перспективах сотрудничества с нашей страной. Он, в частности, отметил, что объективное снижение в этом году торгового оборота не повод для пессимизма, поскольку есть много перспективных сфер, где Беларусь и Иркутская область могут друг друга дополнять:



– Первое направление связано с развитием сельского хозяйства. Нам это интересно, мы видим перспективы хорошего, долгосрочного сотрудничества. Второе – мы обязательно посмотрим белорусские лесопитомники. Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении. Мы развиваем это направление не только как экологическое, но и рассматриваем его как национальное. У нас два уникальных природных памятника – сибирская тайга и озеро Байкал.



Третье направление – это коммунальная техника.



Также в планах российской делегации посещение МТЗ и МАЗа.