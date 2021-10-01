Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX совершил посадку на воду в Атлантическом океане около побережья штата Флорида. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на публикацию SpaceX в Twitter.
Корабль приводнился сегодня утром в 05:59 (мск). Он доставил на Землю с Международной космической станции примерно 2,9 т грузов, в том числе результаты научных исследований. Отстыковка Dragon от космической станции произошла 28 сентября в автоматическом режиме.
В рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС 30 августа Dragon доставил на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов – приборы, которые могут определять проблемы со зрением и бороться с ними. Кроме того, на борту были и разные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, которые могут защищать от радиации.
В настоящий момент на борту станции семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.
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