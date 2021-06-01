Грузия открыла для туристов свои сухопутные границы, которые были закрыты с марта прошлого года из-за распространяющейся коронавирусной инфекции. Данное решение принято межведомственным координационным советом по борьбе с COVID-19 при премьер-министре, информирует ТАСС.
Глава правительства Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что открытие границ приведет к росту количества путешественников, что, помимо всего прочего, положительно отразится на экономическом росте.
– Мы ожидаем быстрого восстановления сферы туризма, – отметил он.
Грузию смогут посетить иностранные граждане, которые уже прошли полный курс вакцинации и вдобавок на границе предъявили справку об отрицательном результате ПЦР-теста на СOVID-19. Туристов, которые не сделали прививку, смогут впустить в Грузию на основании ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы, а также с тем условием, что на третий день пребывания в республике они еще раз сдадут тест на COVID-19.
Кроме того, со вторника рестораны, кафе и бары в Грузии будут рассаживать посетителей в закрытых залах.
Фото: pixabay.com
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Грузия открыла для туристов сухопутные границы
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