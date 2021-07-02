Гришкевич: оценена не только моя работа в сфере журналистики, но и многочисленные культурные проекты

Такое мнение на церемонии вручения государственных наград, которая прошла сегодня во Дворце Независимости, высказала корреспонденту sb.by удостоенная почетного звания «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь» член правления ОО «Белорусский союз женщин», заместитель председателя общества дружбы "Беларусь – Китай", обозреватель информационного агентства БЕЛТА Алина Гришкевич.
– Эмоции, конечно, очень сильные. Оценен командный труд. И это не только работа в сфере журналистики, но и многочисленные культурные проекты, в том числе по внешнеполитической линии – они также были приняты во внимание. Речь о проектах, которые делались на протяжении нескольких десятков лет. Каким проектом горжусь больше всего? Абсолютно всеми. Потому что во все из них я вкладываю душу. И я бы ничего в них не меняла. Оставила бы все как есть.
Алина Гришкевич на протяжении более чем 20 лет активно участвует в реализации проектов, связанных в том числе с популяризацией творчества отечественных и зарубежных деятелей культуры, имеющих белорусские корни. Инициированы и реализованы с ее участием многие культурные и информационные проекты Белорусского союза женщин, Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, общества дружбы "Беларусь – Китай", проекты по линии внешнеполитического ведомства. Она также является составителем и соавтором книги "Китай глазами белорусов", которая была издана в Беларуси и Китае.
Говоря о своей деятельности в «Белорусском союзе женщин», Алина Гришкевич отметила, что это общественное объединение сейчас проводит очень большую работу по единению, консолидации общества:
– Белорусские женщины высказывают единую позицию: нужно сохранять мир, порядок в стране, поддерживать духовные, культурные, исторические, семейные ценности. Разрушать ничего нельзя! Все должно идти только на созидание.
Фото: БЕЛТА
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Гришкевич: оценена не только моя работа в сфере журналистики, но и многочисленные культурные проекты
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