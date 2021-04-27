Григорий Азаренок рассказал о том, что для него значит служба в Вооруженных Силах

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– признался молодой человек.Григорий Азаренок указал на важную составляющую армейской жизни. По его словам, во время службы огромный коллектив (примерно из 60 парней) должен решить общую, причем довольно непростую задачу. И добиться цели возможно только общими усилиями.рассказал журналист.Журналист уверен, что службу в Вооруженных Силах должен пройти каждый мужчина. Григорий Азаренок категорически не согласен с теми, кто утверждает, что служба в армии – это потерянный год жизни.И в заключение гость эфира поделился воспоминанием о службе: