Журналист телеканала СТВ в эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио» отметил, что служба в Вооруженных Силах очень многое способна дать молодому человеку. Вспоминая свой опыт, он рассказал, что в армии меняются взгляды даже на самые элементарные вещи.
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– Даже такие мелочи, как ранний общий подъем и зарядка дисциплинируют и позволяют тебе быть более собранным. Конечно, сейчас я уже не соберу автомат с такой скоростью, но навыки определенно остались, – признался молодой человек.
Григорий Азаренок указал на важную составляющую армейской жизни. По его словам, во время службы огромный коллектив (примерно из 60 парней) должен решить общую, причем довольно непростую задачу. И добиться цели возможно только общими усилиями.
– Так как у меня режиссерское образование, мне было интересно это и с позиции технологии самого процесса, – рассказал журналист.
Журналист уверен, что службу в Вооруженных Силах должен пройти каждый мужчина. Григорий Азаренок категорически не согласен с теми, кто утверждает, что служба в армии – это потерянный год жизни.
И в заключение гость эфира поделился воспоминанием о службе:
– Помню: стоишь в наряде ночью, совсем один, у тебя даже нет телефона. Смотришь в небо, понимаешь, что все люди спят, а ты охраняешь свою родину.
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Григорий Азаренок рассказал о том, что для него значит служба в Вооруженных Силах
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