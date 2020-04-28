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  2. Греция с 4 мая снимет некоторые ограничения, введенные из-за COVID-19

Греция с 4 мая снимет некоторые ограничения, введенные из-за COVID-19

Ограничения на выход граждан из домов и передвижения на транспорте, введенные в Греции с целью борьбы с распространением COVID-19, будут сняты с 4 мая. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации, представляя план поэтапного снятия ограничений, рассчитанный на два месяца, пишет ТАСС.


"Следуя рекомендациям Научного комитета, я сегодня могу объявить основные этапы безопасного перехода к новой повседневной реальности: со следующего понедельника, 4 мая, будут сняты ограничения на передвижение граждан. Другими словами, отменяется обязанность писать письменное заявление с целью выхода из дома или посылать соответствующее СМС-сообщение", - сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что ограничения на выезд за пределы района проживания еще будут действовать не менее двух недель.

Индивидуальные виды спорта будут разрешены на открытом воздухе и на море, но организованные пляжи пока останутся закрытыми.

Кроме того, с 4 мая откроются некоторые типы магазинов, в частности, книжные, магазины электронных и спортивных товаров, станции техосмотра авто. Парикмахерские будут работать по предварительной записи клиентов. Остальная часть розничной торговли возобновит работу с 11 мая, за исключением крупных торговых центров. Они откроются 1 июня. Во всех магазинах будут применяться меры по ограничению числа посетителей и строгие меры для защиты работников от инфицирования.
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Фото: РЕЙТЕР
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