Греция с 4 мая снимет некоторые ограничения, введенные из-за COVID-19

, - сказал премьер-министр.При этом он отметил, что ограничения на выезд за пределы района проживания еще будут действовать не менее двух недель.Индивидуальные виды спорта будут разрешены на открытом воздухе и на море, но организованные пляжи пока останутся закрытыми.Кроме того, с 4 мая откроются некоторые типы магазинов, в частности, книжные, магазины электронных и спортивных товаров, станции техосмотра авто. Парикмахерские будут работать по предварительной записи клиентов. Остальная часть розничной торговли возобновит работу с 11 мая, за исключением крупных торговых центров. Они откроются 1 июня. Во всех магазинах будут применяться меры по ограничению числа посетителей и строгие меры для защиты работников от инфицирования.