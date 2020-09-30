Гречка и рапсовое масло включены в ассортиментные перечни товаров для магазинов

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БЕЛТА

Постановлением № 60 внесены изменения в перечни товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для торговых объектов, в части их дополнения позициями «крупа гречневая» и «масло рапсовое».Внесение указанных изменений также обусловлено необходимостью гарантированного обеспечения потребительского рынка Беларуси гречневой крупой и популяризации среди населения рапсового масла как ценного пищевого продукта.Данное постановление вступает в силу с 1 ноября текущего года.