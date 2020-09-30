В целях создания равных условий доступа на потребительский рынок Беларуси крупы гречневой и масла рапсового отечественного и иностранного производства, представленности этих товаров на полках торговых объектов, принято постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 сентября 2020 года № 60 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 года № 28». Об этом сообщается на официальном сайте МАРТ.
Фото: архив БЕЛТА
Постановлением № 60 внесены изменения в перечни товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для торговых объектов, в части их дополнения позициями «крупа гречневая» и «масло рапсовое».
Внесение указанных изменений также обусловлено необходимостью гарантированного обеспечения потребительского рынка Беларуси гречневой крупой и популяризации среди населения рапсового масла как ценного пищевого продукта.
Данное постановление вступает в силу с 1 ноября текущего года.
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Гречка и рапсовое масло включены в ассортиментные перечни товаров для магазинов
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