Гречиха в Беларуси убрана более чем с 40% площадей

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БЕЛТА

По данным на сегодня, урожайность гречихи составила 13,3 ц/га, намолочено 14,2 тыс. т. Просо убрали с 48,2% площадей (4,17 тыс. га), намолочено 8,81 тыс. т при средней урожайности 21,1 ц/га. Яровой рапс убран с 57,7% площадей (24,9 тыс. га). Всего намолочено 811,9 тыс. т рапса (с учетом озимого) при средней урожайности 14,9 ц/га.В целом зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,123 млн га, что составляет 96,8% запланированной площади. В Брестской области убрано 99,6% площадей от плана (338,6 тыс. га), Гродненской – 99,5% (321,1 тыс. га), Минской – 99,5% (486,8 тыс. га), Гомельской – 98,2% (335,5 тыс. га), Могилевской – 92,3% (306,9 тыс. га), Витебской – 91,1% (334,1 тыс. га).Всего по стране намолочено 7,957 млн т зерна при средней урожайности 37 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 31,1 ц/га). В Минской области собрали почти 2 млн т зерна, в Гродненской – более 1,5 млн т, Брестской – свыше 1,3 млн т, Могилевской и Витебской – более чем по 1 млн т, Гомельской – свыше 900 тыс. т.Лен вытереблен на 47,5 тыс. га (99,9% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 28,1 тыс. га (59,2% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 11,1 тыс. га, заготовлено 37,7 тыс. т при средней урожайности 37,5 ц/га.Кроме того, в Беларуси заготовлено 808,8 тыс. т сена (80,1% от плана), 13,09 млн т сенажа (103,9%) и 3,671 млн т силоса (19,2%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 53,6% от плана.