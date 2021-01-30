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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Кто они, «светлолицые протестуны»?

Граждане алкоголики, тунеядцы…

Они упрекали: мол, я вру, называя протестующих безработными, ворами, наркоманами, проститутками… Спорить не стала. Обратилась к следствию, а через него — исключительно к фактам. Что увидела? Что приличная часть «змагароў» действительно оказалась именно таких категорий. О том, кто выходит на протесты, на примерах показал начальник УСК Минска Сергей Паско.

Фото пресс-службы УСК Минска.

О квалификации преступлений

Большинство уголовных дел (как результат участия в несанкционированных акциях) ушло в суд со статьей о насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Чуть меньше — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Здесь и хулиганство, массовые беспорядки, сопротивление сотруднику, причинение тяжких телесных повреждений, повреждение имущества, оскорбление и другие квалификации.

Кто фигуранты?

— Люди в возрасте от 18 до 35 лет — более 60 процентов.

— Несемейные — свыше 50 процентов. 

— Ранее привлекавшиеся к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях — более 50 процентов.

— Безработные — свыше 50 процентов. 

Украл, выпил — на протест

У безработных «пикетчиков» свободного времени, как вы понимаете, много. Да и кушать (и не только) хочется. Путь выбирают короткий: одни просто протестуют за деньги, другие к тому же идут, к примеру, грабить. Представитель УСК напомнил такой случай. 14 декабря в Центральном районе Минска трое неизвестных ворвались в квартиру пожилого мужчины. Избили его, обчистили холодильник и вынесли вещи. Все налетчики были выпившими, до этого они привлекались к ответственности за несанкционированные акции. Двое из компании не работают. Обвинение предъявлено по статьям «Хулиганство» и «Грабеж». 

Еще пример. 8 декабря в минском магазине пара украла два джемпера. Похитителей нашли быстро. Оказалось, оба уже судимы за кражи, а мужчина еще и за торговлю наркотиками. Обоих наказывали и за массовые беспорядки, не работают, состоят на учете в наркологическом диспансере. Сейчас злоумышленникам предъявлено обвинение в краже, совершенной группой лиц. 

Угон и блокировка дорог

Таких инцидентов было немало. Вот один из них. В Московском районе 13 октября не раз судимый гражданин угнал грузовой автомобиль МАЗ. Был пьян. В итоге, выехав на Минскую кольцевую автодорогу, устроил аварию. Пытался сбежать. Угонщик тоже оказался постоянным «митингующим», работой себя не обременял. 

Еще один тунеядец, 29-летний минчанин, «грубо нарушал общественный порядок» во время августовских уличных беспорядков в городе. 9 августа буянил с толпой на проспекте Победителей, блокировал проезжую часть. На следующий день строил баррикады и бросал разные предметы в сотрудников на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Л. Беды. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Наркобизнес и смелые в толпе

Дурную привычку имел и этот 18-летний «змагар»: похищал из чужих машин компрессоры и аккумуляторные батареи. Для продажи. Еще один юный «митингующий» к тому же приторговывал психотропами. Ему 19 лет, задержан 12 августа на проспекте Победителей. Дома нашли особо опасное психоактивное вещество «Альфа-PVP», электронные весы, фасовочные пакетики и прочие характерные для такого промысла вещи. Признался: «бизнес» основал с началом минских протестов. Да и сам, говорит, употреблял. Тоже не работал и не учился. Итог его истории — 8 с половиной лет колонии усиленного режима. 

Следующий деятель стал фигурантом уголовного дела после того, как напал в толпе на телеоператора. Было это на проспекте Победителей во время протеста 25 октября. Минчанину 52 года, безработный. Он же блокировал движение транспорта. Обвинение предъявлено по двум статьям. 

Такие вот они, «светлые лица» протестов.

gladkaya@sb.by

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