Гранты Президента будут предоставлять и в сфере молодежной политики

В соответствии с документом расширяются направления использования грантов Президента Беларуси. Наряду со сферами науки, образования, здравоохранения и культуры гранты будут предоставляться в области молодежной политики – всего до 100 грантов (до 20 в каждой сфере – в науке, образовании, здравоохранении, культуре, молодежной политике).Также актуализируются составы Межведомственной комиссии по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий Президента Беларуси талантливым молодым ученым и Республиканской комиссии по рассмотрению кандидатур, выдвигаемых для предоставления грантов Президента Беларуси в науке, образовании, здравоохранении, культуре.Реализация указа будет способствовать стимулированию продвижения молодежных проектов, повышению роли молодых граждан в реализации задач государственной молодежной политики.