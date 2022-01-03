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Гранты Президента будут предоставлять и в сфере молодежной политики

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в ряд указов в сфере молодежной политики: "О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых" от 11 августа 2005 года № 367, "О грантах Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре" от 13 сентября 2013 года № 425  и "О некоторых вопросах государственной поддержки общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" от 17 декабря 2012 года № 559. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Главы государства.


В соответствии с документом расширяются направления использования грантов Президента Беларуси. Наряду со сферами науки, образования, здравоохранения и культуры гранты будут предоставляться в области молодежной политики – всего до 100 грантов (до 20 в каждой сфере – в науке, образовании, здравоохранении, культуре, молодежной политике).

Также актуализируются составы Межведомственной комиссии по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий Президента Беларуси талантливым молодым ученым и Республиканской комиссии по рассмотрению кандидатур, выдвигаемых для предоставления грантов Президента Беларуси в науке, образовании, здравоохранении, культуре.

Реализация указа будет способствовать стимулированию продвижения молодежных проектов, повышению роли молодых граждан в реализации задач государственной молодежной политики.
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Фото: Павел БОГУШ
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