Гракун: сельхозпредприятия страны намолотили в этом году 1,54 млн тонн кукурузы на зерно

Это один из лучших результатов в истории страны. Урожайность сельхозкультуры превысила 70 центнеров с гектара, в хозяйствах Гродненской области достигла почти 100 центнеров. Об этом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун рассказал во время пресс-конференции, организованной в преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Владимир Владимирович подвел итоги уборочной страды, также отметил, что в этом году заготовили почти млн тонн картофеля, 631 тысячу тонн овощей, 170 тысяч тонн фруктов. Данный объем позволяет обеспечить население страны плодоовощной продукцией и иметь экспортный потенциал. В текущем году стабилизационные фонды увеличены практически в 2 раза по всем позициям, в том числе картофелю, моркови, капусте, закладке яблок.

Владимир Владимирович поблагодарил тружеников села, которые в этом непростом году сумели удержать позиции, позволяющие обеспечить продовольственную безопасность страны:

– Хотелось бы особо отметить тружеников Брестской области, которые при урожайности 39 центнеров с гектара получили практически урожай прошлого года – 1,530 млн тонн зерна, труженики Гродненской области при урожайности 42,4 ц/га получили 1,518 млн тонн. Лидер по валовому намолоту – Минская область (более 2 млн тонн зерна при урожайности 38,6 ц/га).

Владимир Гракун поблагодарил работников сельхозпредприятий и других областей за труд, профессионализм, умение в непростых погодных условиях получить максимально возможный результат.