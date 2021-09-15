ГПК: животные продолжают гибнуть на границе из-за литовских заграждений

Заградительные сооружения, установленные литовской стороной, нарушают природоохранное законодательство: животные продолжают гибнуть на границе. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
– Очередной жертвой "концертины" стал лось, который пытался преодолеть заграждение на участке заставы "Дотишки" Лидского пограничного отряда. Животное запуталось в конструкции, было ранено и потеряло много крови. Лось пал: белорусские военнослужащие нашли его тело. На место происшествия вызваны сотрудники природоохранного ведомства, – прокомментировали в ГПК.
– Европейские природоохранные и экологические организации намеренно не предпринимают необходимые меры, несмотря на очевидные факты падежа животных по причине установки "концертины" литовскими властями. Это уже 3-й такой инцидент на литовской границе, – добавили в ведомстве.