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  2. ГПК: животные продолжают гибнуть на границе из-за литовских заграждений

ГПК: животные продолжают гибнуть на границе из-за литовских заграждений

Заградительные сооружения, установленные литовской стороной, нарушают природоохранное законодательство: животные продолжают гибнуть на границе. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет. 


– Очередной жертвой "концертины" стал лось, который пытался преодолеть заграждение на участке заставы "Дотишки" Лидского пограничного отряда. Животное запуталось в конструкции, было ранено и потеряло много крови. Лось пал: белорусские военнослужащие нашли его тело.  На место происшествия вызваны сотрудники природоохранного ведомства, – прокомментировали в ГПК. 

– Европейские природоохранные и экологические организации намеренно не предпринимают необходимые меры, несмотря на очевидные факты падежа животных по причине установки "концертины" литовскими властями. Это уже 3-й такой инцидент на литовской границе, – добавили в ведомстве. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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