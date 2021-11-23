SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. ГПК: закрытие "Кузницы Белостокской" сократило пропускную способность польского направления на треть

ГПК: закрытие "Кузницы Белостокской" сократило пропускную способность польского направления на треть

В результате закрытия "Кузницы Белостокской" пропускная способность польского направления для грузовых транспортных средств сократилась на треть, пишет БЕЛТА.


Отмечается, что проблемы с оформлением большегрузов на границе стран Европейского союза и Беларуси в первую очередь связаны с невыполнением нормативов пропуска фур через границу с Польшей и Литвой. Польша закрыла в одностороннем порядке автодорожный пункта пропуска "Кузница Белостокская". В результате этого на треть сократилась пропускная способность польского направления. Другие два пункта пропуска выполняют установленную норму только на 60%.

Белорусская сторона запускает транспортные средства на свою территорию без задержек.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Павел БОГУШ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы