ГПК: закрытие "Кузницы Белостокской" сократило пропускную способность польского направления на треть

Отмечается, что проблемы с оформлением большегрузов на границе стран Европейского союза и Беларуси в первую очередь связаны с невыполнением нормативов пропуска фур через границу с Польшей и Литвой. Польша закрыла в одностороннем порядке автодорожный пункта пропуска "Кузница Белостокская". В результате этого на треть сократилась пропускная способность польского направления. Другие два пункта пропуска выполняют установленную норму только на 60%.Белорусская сторона запускает транспортные средства на свою территорию без задержек.