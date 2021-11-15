ГПК: за выходные только один пункт на границе с ЕС оформлял грузовики согласно пропускной способности

В минувшие выходные только один из десяти пунктов пропуска на границе с ЕС осуществил пропуск большегрузов согласно пропускной способности. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси.
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- С утра субботы перед польскими пунктами пропуска наблюдается большое скопление из грузовиков - около 680 машин. Закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" усилило нагрузку на другие погранпереходы на польском направлении. Образовались многокилометровые очереди. Но увеличение грузопотока для польских коллег не стало веской причиной для активной работы по его оформлению и пропуску через границу. Более того, ни один польский пункт пропуска, осуществляющий пропуск грузовиков, а это "Бобровники" и "Кукурыки", в очередной раз не выполнил существующие договоренности. Сопредельная сторона в указанных пунктах пропуска в минувшие выходные на выезд из Беларуси (на въезд в Польшу) оформили в пункте пропуска "Бобровники" 610 грузовых автомобилей (при нормативной пропускной способности 1000), в Кукурыках - 1767 (2400), - сказано в сообщении ведомства.
Также отмечается, что белорусская сторона перевыполнила эти договоренности. В пунктах пропуска "Берестовица" и "Козловичи" за два выходных дня было пропущено 1156 и 2329 большегрузов соответственно. Белорусские службы работают с превышением пропускной способности и готовы в любой момент обеспечить пересечение границы в любом пункте пропуска.
Уточняется, что на границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.
По состоянию на 10.00 15 ноября въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидает более 50 фур, "Урбаны" - 80.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 80 большегрузов, "Котловка" - 150, "Каменный Лог" - более 160, "Бенякони" - более 260, "Привалка" - более 270 грузовиков.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" образовалась очередь более чем из 310 большегрузов, "Козловичи" - свыше 370.