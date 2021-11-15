ГПК: за выходные только один пункт на границе с ЕС оформлял грузовики согласно пропускной способности

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, - сказано в сообщении ведомства.Также отмечается, что белорусская сторона перевыполнила эти договоренности. В пунктах пропуска "Берестовица" и "Козловичи" за два выходных дня было пропущено 1156 и 2329 большегрузов соответственно. Белорусские службы работают с превышением пропускной способности и готовы в любой момент обеспечить пересечение границы в любом пункте пропуска.Уточняется, что на границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.По состоянию на 10.00 15 ноября въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидает более 50 фур, "Урбаны" - 80.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 80 большегрузов, "Котловка" - 150, "Каменный Лог" - более 160, "Бенякони" - более 260, "Привалка" - более 270 грузовиков.На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" образовалась очередь более чем из 310 большегрузов, "Козловичи" - свыше 370.