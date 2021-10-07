ГПК: за сутки только 1 из 10 сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнил двусторонние договоренности

Отмечается, что очереди из грузовых транспортных средств формировались также из-за обновления таможенных баз данных, которое проводилось вчера с 12:00 до 20:00.В настоящее время 1,6 тыс. большегрузов ожидают выезда из Беларуси.Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 31,8% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а наибольший – 102,4% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").